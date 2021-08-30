Фестиваль исторических садов пройдет в музее «Царицыно»

«Фестиваль исторических садов в «Царицыно» пройдет в двух форматах. Как обычно, мы ждем гостей в парке на выставке ландшафтных композиций. Параллельная программа фестиваля пройдет онлайн - в эфире YouTube-канала и социальных сетях. Мы поговорим о феномене русского сада с ведущими российскими экспертами в области садово-паркового искусства, побываем в гостях у коллег из других музеев-заповедников, проведем глобальный опрос всех неравнодушных к садам и паркам людей и выясним, какие травы, цветы и деревья отличают русский сад от любого другого», - говорится в сообщении.