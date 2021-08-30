Фестиваль исторических садов пройдет в музее «Царицыно»

С 4 по 12 сентября в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет IV Фестиваль исторических садов, ландшафтная выставка под открытом небом в 2021 году посвящена теме «В поисках русского сада». Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
«Фестиваль исторических садов в «Царицыно» пройдет в двух форматах. Как обычно, мы ждем гостей в парке на выставке ландшафтных композиций. Параллельная программа фестиваля пройдет онлайн - в эфире YouTube-канала и социальных сетях. Мы поговорим о феномене русского сада с ведущими российскими экспертами в области садово-паркового искусства, побываем в гостях у коллег из других музеев-заповедников, проведем глобальный опрос всех неравнодушных к садам и паркам людей и выясним, какие травы, цветы и деревья отличают русский сад от любого другого», - говорится в сообщении.
В этом году в фестивале принимают участие музеи-заповедники «Царское Село», «Ясная Поляна», «Куликово поле», «Мелихово», Богородицкий музей-дворец и парк, музей-усадьба «Остафьево» - «Русский Парнас», «Архангельское», Владимиро-Суздальский музей-заповедник и дом-музей Левитана в Плесе.
«Каждый музей в партнерстве с современными архитекторами и дизайнерами создаст свою уникальную ландшафтную композицию, которая по-своему будет отвечать на вопрос: «Что такое русский сад?» Всего в рамках фестиваля можно будет увидеть более 10 ландшафтных композиций», - отмечается в материале.