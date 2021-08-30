В Москве ситуация по коронавирусу стабилизировалась и является одной из лучших в стране, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что уровень заболеваемости и госпитализаций продолжает снижаться и достиг минимумов прошлых периодов. По словам градоначальника, определенная угроза до сих пор сохраняется и власти готовятся к возможному росту заболеваемости в осенне-зимний период.
«В Москве ситуация [с коронавирусом], пожалуй, одна из лучших среди регионов страны на сегодняшний день. Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций. Оно снизилось уже до минимальных значений прошлых периодов», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Мэр подчеркнул, что о победе над коронавирусом говорить рано.
«[Вирус] продолжает представлять угрозу для жизни и здоровья людей, поэтому максимально надо быть аккуратным, во-первых, а во-вторых, впереди осенне-зимний период. Будем смотреть, как ситуация там будет развиваться, и принимать необходимые меры», — добавил он.
Ранее Собянин сообщил, что в новом учебном году московских учителей не будут обязывать носить маски. По его словам, доля вакцинированных педагогов уже превышает 80%. Градоначальник отметил, что администрация рассчитывает провести 2021-2022 учебный год в очном режиме, не уводя школьников на дистанционку. При этом требования о распределении потоков учеников и термометрии продолжат действовать.