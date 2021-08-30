С 2011 года в ТиНАО построили 61 детский сад и 24 школы.

В поселке Коммунарка построили здание школы 338. Здесь будут учиться 1100 школьников.

«Мы продолжаем готовиться к 1 сентября — осталось буквально два дня. Полтора миллиона московских школьников и дошкольников придут в образовательные учреждения города. Это огромная цифра. И конечно, мы серьезно готовимся к этому экзамену. Я надеюсь, что все школы и детские сады полностью готовы к началу нового учебного года», — сказал Сергей Собянин.

По его словам, особое внимание город уделяет строящимся районам, таким как в Троицком и Новомосковском округах. «Идет масштабная непрекращающаяся стройка образовательных центров — школ, детских садов и другой инфраструктуры», — отметил Мэр Москвы.

Один из таких образовательных комплексов построили по адресу: улица Сосенский Стан, дом 14. Четырехэтажный корпус площадью 23,2 тысячи квадратных метров возведен в жилом квартале динамично развивающегося поселка Коммунарка.

«Это большая школа, оснащенная всем необходимым: здесь есть спортивный зал, актовый зал, современная лаборатория, медиакласс и так далее. То есть не здание второго-третьего уровня, а первоклассная современная школа — одна из лучших. Так что, надеюсь, что дети и педагоги по достоинству оценят ее», — добавил Сергей Собянин. Учеников новой школы он поздравил с наступающим Днем знаний и пожелал им успехов.

В здании школы создали благоприятные условия для обучения, физического и эстетического развития школьников 1–11-х классов. Учебные классы, лаборантские, актовый и спортивные залы, кабинеты дополнительного образования и другие помещения оснащены современным оборудованием и мебелью.

Первых учеников новый корпус школы 338 примет 1 сентября. В нее зачислены 500 учащихся, ведется набор педагогов и других сотрудников. Дальнейшее укомплектование школы продолжится в течение учебного года.

Кинолаборатория и студия хореографии

Школа состоит из четырех блоков. Первый — это две секции для учащихся средней и старшей школы. Наряду с универсальными классами здесь оборудованы и специализированные помещения для занятий по живописи, шахматам, лего-конструированию, музыке и пению, домоводству, рисованию. Кроме того, есть класс информационных технологий и кабинеты для технического творчества, робототехники и технического черчения. Также тут находится медицинский блок.

Во втором блоке размещены столовая, аудитории информационных технологий, актовый зал с трибунами, большая библиотека (медиатека) с местами для проектной работы в небольших группах и книгохранилище. Помимо этого, во втором блоке оборудовано пространство для проведения общественных мероприятий.

Третий блок с отдельным входом предназначен для начальной школы. В нем есть два гардероба, кабинеты и большие рекреации для отдыха во время перемен. Четвертый блок — спортивный, он включает в себя основной и малый спортивные залы, а также залы хореографии и альтернативной физкультуры.

Кроме того, в школе откроются студия хореографии для развития навыков художественной гимнастики, два ИТ-полигона, где ребята будут обучаться созданию сайтов, программированию, основам компьютерного дизайна. Для развития креативного мышления заработает кинофотолаборатория.

Еще одним центром притяжения станет музей военно-патриотического воспитания школы, которая носит имя Героя Советского Союза Александра Авдеева — летчика-фронтовика, участника Великой Отечественной войны.

На школьном дворе обустроили большое спортивное ядро: баскетбольную и волейбольную площадки, две гимнастические площадки, футбольное поле с покрытием из рулонного газона, беговую дорожку, площадки для прыжков и метания мяча, полосу препятствий. Для подвижных игр созданы четыре зоны с малыми архитектурными формами. На лавочках, укрытых перголами, школьники смогут отдохнуть, пообщаться и подготовиться к урокам на свежем воздухе. В жару от солнечных лучей их защитит деревянный навес.

Территорию благоустроили и озеленили: уложили рулонный газон и разбили цветники, высадили деревья и кустарники, сделали проезды, тротуары и площадки для велопарковки. Для размещения мусорных контейнеров подготовили хозяйственную площадку.

Образовательные проекты и сотрудничество с вузами

Школу 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева открыли 1 сентября 2019 года. Сегодня в ее составе пять зданий: два школьных (поселение Воскресенское, дом 36а; поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 94а) и три здания дошкольных групп (поселение Воскресенское, дом 37а; поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 96а; улица Александры Монаховой, дом 98а).

В школе обучаются 5433 человека: 1408 дошкольников и 4025 школьников. В учреждении работают 478 сотрудников, включая 208 учителей и 66 воспитателей.

Ребята обучаются по технологическому, естественно-научному, гуманитарному и социально-экономическому профилям. В школе реализуются крупные городские образовательные проекты «Эффективная начальная школа», «Математическая вертикаль», «ИТ-класс в московской школе», «Новый педагогический класс в московской школе», «Кадетский класс в московской школе».

В этом году 1 сентября в составе школы откроют еще две новостройки. Помимо корпуса на улице Сосенский Стан, учеников примет образовательный комплекс, включающий школу на 550 мест и дошкольные группы на 150 мест, в поселке Коммунарка по адресу: улица Потаповская Роща, дом 22.

На базе школы совместно с ведущими вузами — Российским технологическим университетом МИРЭА, Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова, Московским городским педагогическим университетом, Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лулумбы, Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова — готовят будущих специалистов в области ИТ, педагогики, медицины, предпринимательского дела, экологии и других направлений.

В системе дополнительного образования работают 268 кружков и секций, в которых занимаются около четырех тысяч ребят. Большой популярностью пользуются такие направления, как английский язык, подготовка к школе, футбол, самбо, хип-хоп, баскетбол и изостудии.

В 2020/2021 учебном году ребята успешно выступили на Всероссийской олимпиаде школьников. Призерами и победителями муниципального этапа стали 65 человек, регионального этапа — семь человек.

За год выпускниками школы стали 83 одиннадцатиклассника: 11 из них награждены федеральной медалью «За особые успехи в учении», девять удостоены московской медали «За особые успехи в обучении», получив по трем предметам ЕГЭ 220 и более баллов.

Свыше 430 новых школ и детских садов

С 2011 года в Москве построили 436 зданий образовательных учреждений, в том числе 317 детских садов и 119 школ. Из всех новых детских садов и школ 265 объектов возвели за счет городского бюджета, 171 — за счет инвесторов. В ТиНАО за эти годы построили 61 детский сад и 24 школы.