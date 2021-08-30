Южный участок БКЛ построен на 90%

Готовность южного участка Большой кольцевой линии метрополитена оценивается в 90%. На нем расположены станции «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Он уточнил, что работы на всех 3 станциях близятся к завершению. Полностью завершены монолитные работы на «Новаторской», а отделка выполнена на 84%. Сейчас на объекте монтируют подвесные системы потолка, облицовывают путевые стены панелями, а также завершают обустройство инженерных систем.

Фото: Telegram-канал "Дептранс Москвы" Telegram-канал "Дептранс Москвы"

Схожая ситуация на станции «Зюзино»: там все процессы близки к завершению, идет монтаж панелей путевых стен.

«На станция «Воронцовская» также практически завершены монолитные работы. Ведется архитектурная отделка пассажирской зоны: смонтирован уникальный подвесной потолок, облицованы путевые стены, ведутся работы по облицовке колонн и монтажу освещения», — подчеркнул Бочкарев.

При оформлении станции архитекторы из столичной ГК «Моспроект-3» сочетали необычные для столичной подземки приемы. Так, посредством 3D-моделирования на подвесном потолке отобразили Млечный путь. Проект выполнили в соответствии со стилем параметрической архитектуры. А при облицовке использовались непривычные материалы, например, аглометрат.

Стены вестибюля и наклонный ход отделывают белым Полоцким мрамором. Его в Москву доставляют из отечественных карьеров.«Он долговечен и устойчив к внешнему воздействию, а благодаря низкому содержанию железа камень надолго сохранит свою природную белизну», – уточнила гендиректор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова.