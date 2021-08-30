Собянин снизил стоимость проезда в ОТ Новой Москвы

"Формально это имело смысл - речь шла о длинных автобусных маршрутах, которые забирают пассажиров из отдаленных населенных пунктов Новой Москвы и довозят до станций метро внутри МКАД.Тем не менее, сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы. Длинные маршруты работают не только в Новой Москве, но и внутри МКАД. И непонятно, почему одни пассажиры платят по обычному тарифу, а другие должны переплачивать за проезд", - написал мэр.