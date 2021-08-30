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Собянин снизил стоимость проезда в общественном транспорте Новой Москвы

ТАССиещё 6
1 час назад

Власти Москвы приняли решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте Новой Москвы. Теперь проезд для жителей Троицкого административного округа будет ниже на 30%, об этом в понедельник написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Собянин снизил стоимость проезда в ОТ Новой Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Приняли решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте Новой Москвы. После расширения города новые территории были включены в тарифную зону Б. При поездках внутри новых территорий стоимость проезда в зоне Б точно такая же, как и на остальной территории Москвы. Но при поездках из Троицкого административного округа в "старую" Москву стоимость билета была значительно выше", - написал мэр.

Он добавил, что за разовую поездку приходилось платить 60 рублей вместо 42 рублей. Стоимость проездного "ТАТ на 30 дней" составляла 2 070 рублей вместо 1 240 рублей.

"Формально это имело смысл - речь шла о длинных автобусных маршрутах, которые забирают пассажиров из отдаленных населенных пунктов Новой Москвы и довозят до станций метро внутри МКАД.Тем не менее, сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы. Длинные маршруты работают не только в Новой Москве, но и внутри МКАД. И непонятно, почему одни пассажиры платят по обычному тарифу, а другие должны переплачивать за проезд", - написал мэр.

По его словам, высокие тарифы снижали популярность общественного транспорта, а значит на дороги выезжало много лишних машин.

"Чтобы раз и навсегда покончить с этими проблемами, с 1 сентября 2021 г. мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты", - добавил Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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