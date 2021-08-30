В Москве пройдёт технологический конкурс SaaS Factory

Продолжается приём заявок на технологический конкурс SaaS Factory, организатором которого является Московский инновационный кластер.
Запланировано несколько направлений, каждое из них связано с технологией SaaS — облачным решением для использования программ без установки на компьютер.
Для авторов лучших проектов предусмотрено финансирование от партнёров конкурса. Подать заявку можно до 24 сентября.
«Для предпринимателей участие в конкурсе — возможность привлечь внимание крупных игроков рынка, получить инвестиции, запустить пилотное тестирование и впоследствии масштабировать свой проект», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
По её словам, корпорации-партнёры могут найти подходящие под свои задачи инновационные разработки.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в проекте «Малый бизнес Москвы» поучаствовали свыше 27 тыс. предпринимателей.