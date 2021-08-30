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В Москве пройдёт технологический конкурс SaaS Factory

RT на русскомиещё 10
54 минуты назад

Продолжается приём заявок на технологический конкурс SaaS Factory, организатором которого является Московский инновационный кластер.

В Москве пройдёт технологический конкурс SaaS Factory
Фото:  Официальный сайт Мэра Москвы Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на информационный центр правительства столицы.

Запланировано несколько направлений, каждое из них связано с технологией SaaS — облачным решением для использования программ без установки на компьютер.

Для авторов лучших проектов предусмотрено финансирование от партнёров конкурса. Подать заявку можно до 24 сентября.

«Для предпринимателей участие в конкурсе — возможность привлечь внимание крупных игроков рынка, получить инвестиции, запустить пилотное тестирование и впоследствии масштабировать свой проект», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, корпорации-партнёры могут найти подходящие под свои задачи инновационные разработки.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в проекте «Малый бизнес Москвы» поучаствовали свыше 27 тыс. предпринимателей.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,
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