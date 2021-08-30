Жилой комплекс D1 построили в Тимирязевском районе

В Тимирязевском районе на севере столицы завершено возведение жилого комплекса D1 со смотровыми площадками на крыше, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) со ссылкой на председателя ведомства Анастасию Пятову.
«Завершено строительство трех домов в составе жилого комплекса D1 в районе Тимирязевский. Компания MR Group получила заключение о соответствии домов требованиям технических регламентов и проектной документации. Девелопер полностью достроил жилой комплекс и готовит все три дома к вводу в эксплуатацию», - приводятся в сообщении слова Пятовой.
Отмечается, что жилой комплекс расположен по адресу: Дмитровское шоссе, д. 1 (САО). Так, его общая площадь составляет около 117 тыс. кв. м, а три высотных корпуса образуют территорию в форме подковы. Кроме того, в домах расположено 1 тыс. 101 квартира, в том числе 14 пентхаусов. В проекте также предусмотрен подземный паркинг на 490 машиномест, благоустроенная территория со спортивными и игровыми площадками.
Уточняется, что два первых уровня комплекса занимает торговый центр общей площадью 5 тыс. 650 кв. м с магазинами, супермаркетом, кафе, ресторанами, службами быта и другими объектами инфраструктуры. Также в комплексе будет открыт детский образовательный центр общей площадью более 1,1 тыс. кв. м, а на эксплуатируемой кровле двух корпусов «Эксельсиор» и «Кингчесс» устроены панорамные смотровые площадки для жителей. «Таким образом, в проекте объединены все ключевые городские функции: жилье, торговля, кафе и рестораны, места для работы, образовательное учреждение», - заключили в ведомстве.