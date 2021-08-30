За чистотой воздуха в городе проследят 15 станций контроля

В ближнем Подмосковье установили 15 станций контроля загрязнения воздуха. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

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По его словам, пять из них у же следят за чистотой воздуха в Москве, а остальные начнут работать в ближайшее время.

«Каждый объект оснащен новейшим оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода. Они способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра — РМ2,5. Именно их ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ», — заявил заместитель мэра.

Сегодня московская система мониторинга насчитывает 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на территории города, три передвижных экологических лабораторий и аналитическую лабораторию, аккредитованную на анализ более 120 веществ в воздухе.