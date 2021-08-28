В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Редкий хищник замечен на улицах Москвы

Мослента
24 минуты назад

Редкую хищную птицу — осоеда — заметили в природном парке «Куркино» на северо-западе Москвы. Об этом сообщает издание «Москва. Северо-Запад». Запечатлеть краснокнижную птицу удалось фотографу-анималисту Елене Швыдун.

Редкий хищник замечен на улицах Москвы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Красную книгу столицы осоед занесен под нулевой категорией, что означает, что он принадлежит к очень редким, исчезнувшим видам», — отметила биолог Алена Соколова.

Она добавила, что свое название птица получила не просто так, ведь ее любимая пища — осы. Также в рацион питания этих пернатых входят шмели, пчелы, мыши и лягушки.

Эксперт отметила, что птице не страшен укус насекомых, так как у нее есть защитные мелкие и плотные перышки вокруг клюва. Биолог предупреждает, что осоеды не боятся людей, однако подходить близко и пытаться поймать птицу не стоит.

Ранее в Подмосковье обнаружили редкого баклана. Эту птицу на территории Московской области не видели более века. На реке Муравке баклан весьма успешно ловит рыбу. По словам местных рыбаков, в реке обитают лещ, плотва, окунь, судак, жерех и налим.

Новости Москвы,Алена Соколова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители