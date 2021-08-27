Собянин рассказал о судьбе скульптуры «Большая глина №4»

«Мне сложно провести грань между креативным и не креативным музеем. «Третьяковка», вот, например, креативная или нет? Или у нас только Гараж креативный? Или, например, Петр I, который стоит с рулем, это креативный памятник или это только глина – креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что глина. Потому что, как мне сказали, глина через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле», – цитирует Собянина ТАСС.