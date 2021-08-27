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В Москве появится новый самый длинный эскалатор

Мослентаиещё 3
49 минут назад

Самый длинный эскалатор в Москве появится на станции Большой Кольцевой линии (БКЛ) метро «Марьина роща», его длина составит 130 метров. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

В Москве появится самый длинный эскалатор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока первенство держит "Парк Победы" — там почти 127 [метров]. Только представьте, сколько сил надо строителям, чтобы не просто спуститься на такую глубину, но и строить там тоннели и станцию», — подчеркнул глава города.

Также Собянин уточнил, что «Марьина роща» БКЛ — одна из самых сложных на кольце. Ее глубина составляет 70 метров. Новая станция войдет в состав крупного транспортного узла с пересадкой на салатовую линию МЦД-2. По плану работы должны закончиться в 2022 году.

Ранее Собянин рассказал о запуске двухэтажного поезда на МЦК. По словам мэра, до 8 сентября состав будет курсировать в тестовом режиме.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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