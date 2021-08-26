Фестиваль "Цветочный джем" в Москве начнется 1 сентября

1 сентября в столице пройдет фестиваль "Цветочный джем". Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил сегодня, осмотрев одну из фестивальных площадок "Московские сезоны" в районе Вешняки.

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"Будем проводить "Цветочный джем" с 1 сентября, - сказал глава города. - Это выставка дизайна, деревьев, кустарников, цветов. Чтобы хотя бы после ковидной истории немного город отошел".

Расположена эта площадка на ул. Вешняковская, вл.16. Создали ее в декабре прошлого года по предложению жителей района, большинство из которых проголосовали за организацию качественного досугового пространства на пустыре неподалеку от парка "Радуга" и Большого Графского пруда. Оформлена она в новом для Москвы футуристическом стиле. Оригинальная форма конструкций и неоновая подсветка словно приглашают гостей заглянуть в будущее. На прилегающей территории обустроен ландшафтный парк с детским городком, включающим игровой лабиринт со скатными горками для самых маленьких, качели, карусель в форме лепестка и лавочки для родителей. Порядка 370 деревьев и 720 кустарников, высаженных в парке, образуют сложные геометрические формы, которые прекрасно сочетаются с рисунком пешеходных дорожек.

Но не только на улице Вешняковской, но и на любой из фестивальных площадок можно будет полюбоваться дизайнерскими садами, сделать эффектные фото, попробовать летние десерты, а также блюда, приготовленные по оригинальным рецептам участниками гастрономической ярмарки "Лето в городе".