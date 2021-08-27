В Москве за сутки выявили 1509 случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 1509 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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«В Москве выявлено 1509 новых случаев COVID-19», — говорится в заявлении городского оперштаба в Telegram.

Уточняется, что за 24 часа в городе скончался 51 пациент.

Также отмечается, что в Москве после лечения от COVID-19 выздоровели ещё 2297 человек.

Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы.