Благоустройство улиц стартовало во Внукове

— На двух улицах и в двух переулках разобьют 43,2 тысячи квадратных метров газона. Кроме того, будет высажено 40 новых деревьев (лиственница европейская, липа мелколистная, яблоня Недзвецкого, клен гиннала, рябина обыкновенная) и 540 кустарников. Они будут представлены такими сортами, как неприхотливый кизильник блестящий и душистая сирень — амурская и венгерская, — добавил он.