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Около 50 объектов образования планируют ежегодно строить в Москве

ТАСС
1 час назад

Порядка 50 школ и детских садов планируют строить в столице ежегодно для ликвидации их дефицита. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

50 школ и детсадов будут ежегодно строить в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Помимо общих задач по развитию образования, необходимо обеспечить доступной инфраструктурой, доступными местами в детских садах, школах, и по большому счету в Москве в большинстве районов ситуация хорошая. <...> Тем не менее не все районы благополучные, особенно в Новой Москве очень много микрорайонов с дефицитом школьных мест, детских дошкольных учреждений. Поэтому усилия направлены на то, чтобы закрыть все дефицитные районы, такие как Щербинка, Коммунарка, Троицк, Новомосковский и так далее. Только в Новой Москве в этом году будет построено порядка 25 объектов, в целом по городу построим больше 40, ну, и каждый год будем вводить по 40-50 объектов [образования], чтобы дефицит этот убрать", - сказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

Он добавил, что столице необходимо продолжать наращивать качество образования, учитывая опыт, полученный во время ограничений из-за ситуации с коронавирусом.

"Что бы мы ни говорили, пандемия так или иначе сказалась на качестве образования, несколько месяцев ребята в прошлом году были на дистанционном обучении. Надеюсь, что в этом году ситуация будет лучше, во-первых, а во-вторых, конечно, надо развивать Московскую электронную школу, которая была спасением во время пандемии", - заключил мэр.

Новости Москвы,ТВ Центр,
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