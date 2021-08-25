В столице построят 80 километров дорог в этом году

В этом году в столице будет построено более 80 километров дорог, включая эстакады, развязки и тоннели. Об этом в интервью телеканалу «ТВ Центр» сообщил Сергей Собянин.

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«Одновременно будут введены участки БКЛ: западный, юго-западный, южный. Продолжают обустраиваться Московские центральные диаметры. То есть вся транспортная программа идет полным ходом на пределе возможностей строителей. Это понятно, потому что, конечно, транспорт всегда в большом городе будет на первом месте и решение этих проблем имеет важное значение», — добавил Мэр Москвы.

Большая кольцевая линия метро — один из главных проектов московской транспортной системы. Уже открыты 12 станций БКЛ. В планах на этот год открыть еще 10.

Когда строительство полностью завершится, длина нового кольца составит 70 километров. На нем будет 31 станция и три электродепо. Со станций Большой кольцевой линии можно будет пересесть на 20 станций других веток метро, для этого не придется ехать в центр города. Кроме того, появятся пересадки на МЦК, МЦД-1 и МЦД-2, а также на другие линии железной дороги.