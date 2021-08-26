В Москве за сутки выявили 1712 случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 1712 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
«В Москве выявлено 1712 новых случаев COVID-19», — говорится в заявлении городского оперштаба в Telegram.
Уточняется, что за 24 часа в городе скончались 54 пациента.
Также отмечается, что в Москве выздоровели ещё 2463 человека после лечения от COVID-19.
Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.