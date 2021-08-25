В Москве впервые за 82 дня воздух опустился до +10 градусов

По его словам, также в ближайших к столице регионах были зафиксированные первые заморозки.

"В Москве впервые за последние 82 дня воздух остыл до +10 градусов, и минимальная температура составила +8,2, что соответствует сентябрьской климатической норме. Минувшая ночь в Центральной России стала по-осеннему холодной", – рассказал Тишковец в своем Instagram.

Он отметил, что в среду в Московской области холоднее всего было в Волоколамске – 2,4 градуса. В Клину столбики термометров показали +3,1 градуса, в Дубне – 4,1 градуса. Тишковец добавил, что в Центрально-Лесном заповеднике в Тверской области минимальная температура составила -0,2 градуса, а в Демидове в Смоленской области – 0.