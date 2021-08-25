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В Москве завершили реконструкцию 12 прудов

ТАССиещё 3
1 час назад

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию 12 прудов, работы на 15 водоемах еще продолжаются. Об этом сообщил в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В Москве завершили реконструкцию 12 прудов
Фото: ТАССТАСС

"В рамках проектов полностью приводим водоемы в порядок: ремонтируем береговые укрепления, очищаем дно от ила, при необходимости создаем водоупорный слой для постоянного поддержания уровня воды", - сказал Бирюков.

Он отметил, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды.

"Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции", - добавил заммэра.

Бирюков напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.

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