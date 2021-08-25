В Москве завершили реконструкцию 12 прудов

"Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции", - добавил заммэра.