Путин призвал сделать медицинскую реабилитацию в России современной и доступной

МОСКВА , 24 августа. /ТАСС/. Система медицинской реабилитации в России должна стать современной и доступной, эффективно помогать людям преодолевать последствия болезней и травм. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин .

"Беспрецедентный вызов эпидемии показал не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения. Как вы знаете, уже принято решение о запуске специальный программы по развитию системы медицинской реабилитации. Она должна стать современной и доступной, эффективно помогать людям преодолевать последствия болезней и травм. И я прошу партию "Единая Россия" содействовать выполнению этой программы", - сказал он на втором этапе съезда "Единой России".