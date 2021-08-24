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Путин призвал сделать медицинскую реабилитацию в России современной и доступной

ТАССиещё 3
1 час назад

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Система медицинской реабилитации в России должна стать современной и доступной, эффективно помогать людям преодолевать последствия болезней и травм. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин.

"Беспрецедентный вызов эпидемии показал не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения. Как вы знаете, уже принято решение о запуске специальный программы по развитию системы медицинской реабилитации. Она должна стать современной и доступной, эффективно помогать людям преодолевать последствия болезней и травм. И я прошу партию "Единая Россия" содействовать выполнению этой программы", - сказал он на втором этапе съезда "Единой России".

Новости Москвы,Владимир Путин,Единая Россия,ИТАР-ТАСС,Россия,
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