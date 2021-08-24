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Москомархитектура пригласила горожан на авторские экскурсии

Вечерняя Москва
1 час назад

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы отмечает 30-летие создания. К знаменательной дате он приурочил цикл авторских экскурсий по ярким архитектурным объектам и современным прогулочным набережным. Горожанам расскажут, как и почему сегодня меняется Москва.

Москвичей пригласили на авторские экскурсии
Фото: Антон Гердо / Вечерняя МоскваАнтон Гердо / Вечерняя Москва

Всего планируется провести восемь экскурсий. Первая из них пройдет 28 августа. Ее тема — «Хиты современной архитектуры». Участники мероприятия увидят самые значимые новостройки последних лет: как от молодых московских бюро, так и от уже признанных мастеров.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Тема экскурсии 4 сентября — «Приключения иностранцев в России». Она расскажет о современной истории работы в Москве иностранных архитекторов.

Через неделю, 11 сентября, участники экскурсии «ЗИЛ vs Серп и молот» сравнят два самых крупных проектов редевелопмента больших промышленных территорий.

18 сентября посетителей ждет «Спортивный кластер Лужников», а через неделю, 25 сентября, — «Новые набережные и парки».

В октябре пройдет еще три экскурсии: «За Тверской заставой», «Большая Ленинградка» и «Музейная миля».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации.

Новости Москвы,Завод имени И.А. Лихачева,
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