В МВД назвали число аварий с электросамокатами в Москве

В Москве за семь месяцев этого года произошло 55 ДТП с участием электросамокатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В результате аварий, два человека погибли, 57 получили травмы.

По словам Волк, почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов либо при выезде из них.

Месяцем ранее МВД публиковало статистику о дорожно-транспортных происшествиях с электросамокатами по всей России. Так, за первые шесть месяцев 2021 года было зарегистрировано 180 аварий, в них погибли пять человек, а 188 пострадали.