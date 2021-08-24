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В МВД назвали число аварий с электросамокатами в Москве в этом году

Газета.Ruиещё 10
1 час назад

В Москве за семь месяцев этого года произошло 55 ДТП с участием электросамокатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В МВД назвали число аварий с электросамокатами в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В результате аварий, два человека погибли, 57 получили травмы.

По словам Волк, почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов либо при выезде из них.

Месяцем ранее МВД публиковало статистику о дорожно-транспортных происшествиях с электросамокатами по всей России. Так, за первые шесть месяцев 2021 года было зарегистрировано 180 аварий, в них погибли пять человек, а 188 пострадали.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин в беседе рассказал об отношении к электросамокатам на улицах столицы.

Новости Москвы,Сергей Собянин,МВД,
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