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Собянин: Жестких ограничений в школах к 1 сентября не планируется

Агентство «Москва»иещё 7
1 час назад

Жестких ограничений в школах к 1 сентября не планируется. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью «Первому каналу».

В школах Москвы не будут вводить жестких ограничений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каких-то таких жестких ограничений мы к 1 сентября не планируем. Есть, конечно, требования, связанные с разделением потоков детей, чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия и так далее», - сказал Собянин.

Он добавил, что будет сделано все возможное, чтобы именно так и продолжался весь учебный год.

«Хотя, конечно, у нас есть в запасе технологии и для дистанционного обучения детей, но будем надеяться, что этого не потребуется», - отметил мэр.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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