В школах Москвы не будут вводить жестких ограничений

Жестких ограничений в школах к 1 сентября не планируется. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью «Первому каналу».
«Каких-то таких жестких ограничений мы к 1 сентября не планируем. Есть, конечно, требования, связанные с разделением потоков детей, чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия и так далее», - сказал Собянин.
Он добавил, что будет сделано все возможное, чтобы именно так и продолжался весь учебный год.
«Хотя, конечно, у нас есть в запасе технологии и для дистанционного обучения детей, но будем надеяться, что этого не потребуется», - отметил мэр.