Выдача ипотеки в Москве поставила рекорд

Москвичи всё активнее берут ипотеку — в июле количество зарегистрированных ипотечных кредитов выросло до 11 860. Это максимум за всю историю статистических наблюдений, сообщила пресс-служба Росреестра. Специалисты отмечают, что рост сделок наблюдается даже на фоне ужесточения правил льготной ипотеки, то есть фактического сворачивания в столице программы субсидирования покупок в новостройках.

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В Росреестре отметили, что количество зарегистрированных в июле ипотечных кредитов выросло на 10% по сравнению с прошлым месяцем, на 30% в сравнении с июлем 2020 года и на 48% по сравнению с 2019 годом.

С января по июль 2021 года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 71 930 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 52% больше, чем за первое полугодие 2020 года.

«Это абсолютный рекорд за все годы. Предыдущий пик был в январе — июле 2019 года, когда в Москве зарегистрировали 50 300 таких сделок», — приводятся в сообщении слова руководителя управления Игоря Майданова.

Ранее «Секрет» писал, что Россия переживает новый ипотечный бум, а рынок недвижимости растёт на 2% в месяц. При этом во втором квартале 2021 года практически каждый второй кредит на покупку жилья взяли люди, собственные средства которых не покрывали и 20% стоимости квартиры.