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В Москве снизили возраст приема в детсады

РИА "ФедералПресс"иещё 10
1 час назад

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что столичные детские сады начнут принимать детей с двух лет и двух месяцев.

Власти Москвы снизили возраст приема в детсады
Фото: ФедералПресс / Евгений ПоторочинФедералПресс / Евгений Поторочин

«Мы продолжаем делать много в плане развития и материальной базы, строить школы. В год мы строим порядка 40–50 образовательных зданий, детских садов, школ. Это позволяет нам в этом году принимать детей в детские дошкольные учреждения уже с двух лет двух месяцев», – сказал глава города.

Сергей Собянин подчеркнул, что нововведение затронет 110 районов города. До этого детсады большинства районов Москвы принимали детей с двух лет и четырех месяцев, передает ТАСС.

Новости Москвы,Сергей Собянин,ИТАР-ТАСС,
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