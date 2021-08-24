Власти Москвы снизили возраст приема в детсады

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что столичные детские сады начнут принимать детей с двух лет и двух месяцев.
«Мы продолжаем делать много в плане развития и материальной базы, строить школы. В год мы строим порядка 40–50 образовательных зданий, детских садов, школ. Это позволяет нам в этом году принимать детей в детские дошкольные учреждения уже с двух лет двух месяцев», – сказал глава города.
Сергей Собянин подчеркнул, что нововведение затронет 110 районов города. До этого детсады большинства районов Москвы принимали детей с двух лет и четырех месяцев, передает ТАСС.