Собянин предложил отменить ношение масок для учителей

«Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителями, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках», — сказал Собянин .

Мэр предложил перевести требование о ношении масок в учебных учреждениях из обязательного в рекомендательное, а также отметил, что решение об этом будут принимать на уровне школ. Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент количество вакцинировавшихся учителей в Москве превышает 80 процентов.