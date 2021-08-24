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Собянин поручил провести ревизию школьных зданий в Москве

Агентство «Москва»иещё 2
45 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту образования и науки города совместно с директорами школ провести ревизию зданий учебных заведений. Об этом он сообщил в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

Собянин поручил провести ревизию школьных зданий в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я поручаю департаменту образования вместе с директорами школ провести ревизию наших школьных зданий. Посмотреть, что и какую программу там надо сформировать для того, чтобы < > привести в порядок, сделать на современном уровне действующие школы, построенные 40-50 лет тому назад. Это важнейшая, большая, огромная работа, которую мы должны с вами спланировать, выработать вместе с вами стандарты и начинать в этом плане работу», - заявил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что некоторые здания требуют комплексной реконструкции и ремонта.

«У нас целый ряд зданий морально и физически настолько устарели, что требуют не выборочной, а какой-то комплексной реконструкции, комплексного ремонта, так, как мы делаем сегодня в поликлиниках Москвы», - подчеркнул Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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