Храм Космы и Дамиана на Маросейке отреставрируют

— Для проведения работ по его сохранению необходимо разработать детальный проект реставрации, в котором будут описаны все будущие архитектурные и конструктивные решения. После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение работ, — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.