В Москве выявлено 1 458 новых случаев COVID-19

В столице за последние сутки выявили 1 458 новых случаев заражения коронавирусом. За это время госпитализировали 447 человек, на ИВЛ находится 321 пациент. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"В городе выздоровели еще 2 006 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 429 919", – говорится в сообщении.

Также за минувшие 24 часа в столице скончались 53 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходимо вакцинироваться. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

За последние сутки в России подтвердили 19 454 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрирован 6 766 541 случай (+0,29%) COVID-19 в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге.