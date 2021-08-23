В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет выставка гортензий

МОСКВА, 23 августа./ТАСС/. Выставка гортензий и других осенний цветов пройдет с 28 августа по 5 сентября в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе сада.

"С 28 августа до 5 сентября в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет ежегодная выставка гортензий и других осенних цветов, выращенных лучшими цветоводами Москвы и Подмосковья. Главным украшением выставки станут метельчатые и древовидные гортензии. Метельчатые будут представлены новыми сортами ("Дентель де Горрон", "Литл Блоссом", "Пинки Промис", "Литл Пешн", "Граффити" и др.), а также устойчивыми сортами, популярными до сих пор. Древовидные - новой серией "Кэндибель", - рассказал собеседник агентства.

Посетителям представят и крупнолистные гортензии, отметили в пресс-службе.