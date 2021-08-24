Еще 2 тыс. 148 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Московские врачи вылечили от коронавируса 1 млн 432 тыс. 67 человек, сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
«В Москве выявлено 1 тыс. 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 559 человек. На ИВЛ находятся 325 человек. В городе выздоровели еще 2 тыс. 148 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 млн 432 тыс. 67», - говорится в сообщении.
В Оперштабе напомнили, что сделать прививку от COVID-19 можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.