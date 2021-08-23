В Москве завершился купальный сезон

В Московском регионе в связи с похолоданием завершился купальный сезон. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва» Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптик уточнил, что температура воды в Москва-реке опустилась до 20 градусов тепла, и ее повышения уже не предвидится. Вильфанд указал на то, что как такового понятия «купальный сезон» нет, однако он руководствуется рекомендацией врачей. Медработники, в свою очередь, утверждают, что комфортная температура для купания должна составлять 22 градуса и выше.

По словам эксперта, даже возможный всплеск теплой погоды в ближайшее время не сможет вернуть купальный сезон, так как температура воды будет постепенно снижаться из-за низкой температуры воздуха в ночное время суток.