В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

На Пятницком шоссе построят эстакаду

Mos.ruиещё 1
1 час назад

Здесь создадут перроны для посадки и высадки пассажиров, отстойно-разворотную площадку, а также перехватывающий паркинг на 114 машино-мест.

На Пятницком шоссе построят эстакаду
Фото: Проектное решениеПроектное решение

На Пятницком шоссе появится новая эстакада. Ее возведут в рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пятницкое шоссе». Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«На базе станции метро “Пятницкое шоссе” Арбатско-Покровской линии будет создан крупный транспортно-пересадочный узел. Планируется строительство перронов для посадки и высадки пассажиров, отстойно-разворотной площадки, перехватывающего паркинга на 114 машино-мест. Также будет возведена эстакада прямого хода по Пятницкому шоссе с боковыми проездами», — рассказал он.

Пассажирам будет удобнее делать пересадку между станцией метро «Пятницкое шоссе» и наземными видами транспорта. Кроме того, специалисты приведут в порядок территорию около ТПУ — ее благоустроят и озеленят.

До конца года в столице планируют построить 56 километров дорог и пять транспортных сооружений. С начала года в Москве создали 25 километров дорог, 13 мостов, тоннелей, эстакад, а также 15 пешеходных переходов.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители