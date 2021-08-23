На Пятницком шоссе построят эстакаду

Здесь создадут перроны для посадки и высадки пассажиров, отстойно-разворотную площадку, а также перехватывающий паркинг на 114 машино-мест.
На Пятницком шоссе появится новая эстакада. Ее возведут в рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пятницкое шоссе». Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«На базе станции метро “Пятницкое шоссе” Арбатско-Покровской линии будет создан крупный транспортно-пересадочный узел. Планируется строительство перронов для посадки и высадки пассажиров, отстойно-разворотной площадки, перехватывающего паркинга на 114 машино-мест. Также будет возведена эстакада прямого хода по Пятницкому шоссе с боковыми проездами», — рассказал он.
Пассажирам будет удобнее делать пересадку между станцией метро «Пятницкое шоссе» и наземными видами транспорта. Кроме того, специалисты приведут в порядок территорию около ТПУ — ее благоустроят и озеленят.
До конца года в столице планируют построить 56 километров дорог и пять транспортных сооружений. С начала года в Москве создали 25 километров дорог, 13 мостов, тоннелей, эстакад, а также 15 пешеходных переходов.