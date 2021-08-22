На севере Москвы появится школа на 400 мест

На улице Константина Симонова на севере Москвы начали строительство учебного учреждения, рассчитанного на 400 мест с отделением для детей дошкольного возраста. Ввести социальный объект в эксплуатацию планируют уже в следующем году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: mos.ru mos.ru

Площадь трехэтажного здания составит 6,8 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположатся комнаты охраны, гардероб и медицинский кабинет. Также там появится обеденной зал на 175 мест и бытовые помещения. Второй этаж предназначен для размещения спортзала, актового зала и учебных кабинетов.