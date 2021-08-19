Лето покинет столичный регион на следующей неделе

Летняя погода закончится в столичном регионе на следующей неделе, пишет сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

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«Лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора», - сказал специалист.

По его словам, на следующей неделе можно будет почувствовать приближение осени с холодным северным ветром и понижением температуры.