Лето покинет столичный регион на следующей неделе

Летняя погода закончится в столичном регионе на следующей неделе, пишет сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«Лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора», - сказал специалист.
По его словам, на следующей неделе можно будет почувствовать приближение осени с холодным северным ветром и понижением температуры.
Утром двадцать третьего августа ожидается до двенадцати градусов тепла, передает ТАСС. Во второй половине дня воздух прогреется до двадцати градусов. Во вторник днем ожидается шестнадцать — восемнадцать градусов. В среду ночью похолодает до шести — восьми градусов. Днем ожидается не выше семнадцати.