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Погода в Москве: Лето покинет столичный регион на следующей неделе

Газета.Ru
44 минуты назад

Летняя погода закончится в столичном регионе на следующей неделе, пишет сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Лето покинет столичный регион на следующей неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора», - сказал специалист.

По его словам, на следующей неделе можно будет почувствовать приближение осени с холодным северным ветром и понижением температуры.

Утром двадцать третьего августа ожидается до двенадцати градусов тепла, передает ТАСС. Во второй половине дня воздух прогреется до двадцати градусов. Во вторник днем ожидается шестнадцать — восемнадцать градусов. В среду ночью похолодает до шести — восьми градусов. Днем ожидается не выше семнадцати.

Новости Москвы,ИТАР-ТАСС,Московская Область,
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