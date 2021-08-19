Москва поднялась в международном рейтинге городов Cost of Living, заняв 151 место в мировом и 63 место в европейском августовском обновлении рейтинга. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

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«Москва заняла 151 место в мировом и 63 место в европейском августовском обновлении рейтинга Cost of Living портала Expatistan, улучшив свои позиции на два пункта в мире и три пункта в Европе с начала года», - говорится в сообщении.

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Как отмечается в тексте, рейтинг Cost of Living оценивает города по стоимости проживания в них - чем выше занимаемое место, тем дороже жизнь в городе. Всего мировой рейтинг рассматривает 204 города, в европейский входят 68 городов. Рейтинг Expatistan строится на анкетировании жителей городов, которые указывают стоимость на наиболее распространенные товары и услуги - питание, проживание и обустройство дома, одежду, транспорт, здравоохранение и развлечения.

Три первых места мирового рейтинга заняли города с самой высокой стоимостью проживания - Большой Кайман (Каймановы Острова), Женева и Цюрих (Швейцария). В топ-3 европейского рейтинга самых дорогих для жизни городов, помимо Женевы и Цюриха, вошел Лондон. Городами мира с самой низкой стоимостью проживания названы индийские Пуна и Хайдарабад, а также перуанский Арекипа, в Европе дешевле всего жить в Бухаресте, Киеве и Санкт-Петербурге.

Стоимость проживания, по мнению респондентов, в российской столице находится в мировом рейтинге на одном уровне с Будапештом (Венгрия) и Монтерреем (Мексика), в Европе соседние с Москвой позиции занимают Будапешт, Варшава, Белград, добавили в пресс-службе.

«Москва - современный мегаполис с привлекательным инвестиционным климатом, развитой конкурентной средой и соответствующей мировому уровню инфраструктурой, комфортный для работы и проживания. Это подтверждается как данными официальной статистики, так и регулярными исследованиями и рейтингами, в том числе международными. Москва не только стоит в одном ряду с такими крупнейшими мегаполисами мира, как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Париж, Берлин, но и зачастую значительно их опережает», - приводятся в материале слова главы ведомства Кирилла Пуртова.

В пресс-службе подчеркнули, что в недавно опубликованном рейтинге привлекательности городов для переезда и жизни иностранцев Internations российская столица поднялась с 54 на 17 место, обойдя Берлин, Нью-Йорк и Цюрих, а в рейтинге Boston Consulting Group Москва заняла третье место среди 16 самых привлекательных городов для жителей, уступив только Нью-Йорку и Лондону.