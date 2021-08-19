В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Современный ледовый дворец ЦСКА построят в Москве

Вечерняя Москваиещё 5
23 минуты назад

В Москве появится новый современный ледовый дворец ЦСКА. Объект возведут по адресу Ленинградский проспект, дом 39, строение 41.

В столице построят новый ледовый дворец ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый современный Ледовый дворец появится на месте старого здания, которое правительство Москвы примет в собственность города. Власти также получат четыре открытых теннисных корта, которые находятся возле объекта.

Комплекс безвозмездно передали по договору дарения. Объект отдал ООО «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», который был прежним владельцем здания.

Церемонию закрытия ледовой арены провели в марте 2021 года после последнего матча. На торжество пришли ветераны, игроки и болельщики хоккейного клуба ЦСКА, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил любителей спорта с Днем физкультурника в понедельник, 14 августа. По его словам, поддерживать хорошую физическую форму — обязательное условие для комфортной жизни, а Москва старается создать для этого все условия. День физкультурника отмечается в России и СССР с 1988 года.

Новости Москвы,Сергей Собянин,ЦСКА,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители