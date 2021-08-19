В столице построят новый ледовый дворец ЦСКА

Новый современный Ледовый дворец появится на месте старого здания, которое правительство Москвы примет в собственность города. Власти также получат четыре открытых теннисных корта, которые находятся возле объекта.

Церемонию закрытия ледовой арены провели в марте 2021 года после последнего матча. На торжество пришли ветераны, игроки и болельщики хоккейного клуба ЦСКА, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил любителей спорта с Днем физкультурника в понедельник, 14 августа. По его словам, поддерживать хорошую физическую форму — обязательное условие для комфортной жизни, а Москва старается создать для этого все условия. День физкультурника отмечается в России и СССР с 1988 года.