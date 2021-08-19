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Северный речной вокзал «превратили» к космопорт. Видео

Александр Кузьмин
2 часа назад

NFT-художник Lineysfilm при поддержке КБ «Черное» создал посвященное Северному речному вокзалу в Москве футуристичное видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «ШЭР: Шеринг. Экология. Рациональность». По мнению создателя арт-объекта, именно так будет выглядеть речная гавань, которая станет «космопортом пяти галактик».

«Мы закончили создание нашего NFT-арта, посвященного Северному речному вокзалу! Заглянув в будущее, мы увидели, как он будет выглядеть, когда станет не только “портом пяти морей”, но и космопортом пяти галактик», – говорится в сообщении канала.

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