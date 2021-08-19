NFT-художник Lineysfilm при поддержке КБ «Черное» создал посвященное Северному речному вокзалу в Москве футуристичное видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «ШЭР: Шеринг. Экология. Рациональность». По мнению создателя арт-объекта, именно так будет выглядеть речная гавань, которая станет «космопортом пяти галактик».
«Мы закончили создание нашего NFT-арта, посвященного Северному речному вокзалу! Заглянув в будущее, мы увидели, как он будет выглядеть, когда станет не только “портом пяти морей”, но и космопортом пяти галактик», – говорится в сообщении канала.