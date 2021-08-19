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Дом музеев открылся на ВДНХ

ТАССиещё 2
27 минут назад

Дом музеев, где теперь будут выставляться частные коллекции со всей России, 19 августа открылся на ВДНХ в Москве.

Дом музеев открылся на ВДНХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первыми на ВДНХ свои экспонаты представили музей имени В. Ю. Орлова из Ярославля, музей "Арт- Традиции" и интерактивный музей "Дедушкин чердак" из Москвы, музей печатных машинок из Красногорска и музей истории и дизайна упаковки из Сергиева Посада.

"В музейном российском сообществе сегодня большой праздник, потому что Дом музеев, который сегодня открывается, на мой взгляд, это абсолютно новый шаг в развитии частных музеев России, которых на сегодняшний день порядка 550. Это значительная цифра", - сказал директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Александр Воронко на торжественном открытии.

По словам пресс-службы союза музеев и коллекционеров, в течение двух месяцев посетители, заходя в гостевой зал Дома музеев, смогут знакомиться с традициями русского хлебосольства и правилами сервировки чайного стола. Специально для этого из Ярославля в Москву привезут большой семейный самовар, фарфоровую посуду и столовые приборы от маленькой ложечки для соли до половника.

"В течение всего сегодняшнего дня вход в музей будет бесплатным. Также в музее планируют проводить экскурсии. Одна экскурсия будет длиться около 40 минут. Смена выставочных экспозиций будет проходить раз в два месяца", - рассказал журналистам президент союза частных музеев и коллекционеров России Семен Жильцов.

Он добавил, что дом музеев может стать сетевым проектом. И в ближайшие два-три года пять-семь подобных музеев откроют в других крупных городах России.

Новости Москвы,Минкультуры,Россия,Красногорск,Ярославль,
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