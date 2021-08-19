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Движение по Ильинке ограничат на время фестиваля "Спасская башня"

Москва24иещё 3
1 час назад

Движение в центре Москвы по двум участкам улицы Ильинки полностью перекроют на время проведения военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" с 25 августа по 6 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Движение по Ильинке ограничат на время фестиваля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванкопортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отмечается, что перекрытия начнут действовать с 22:00 25 августа по 8:00 6 сентября на участках от Новой площади до Красной площади и от проезда по улице Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади.

Ранее сообщалось, что часть набережной Тараса Шевченко станет пешеходной на период с 13 августа по 31 октября по выходным и праздничным дням.

Новости Москвы,Ильинка,
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