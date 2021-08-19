Московский планетарий закроется на модернизацию

Московский планетарий будет временно закрыт с 23 августа, чтобы провести модернизацию оборудования Большого Звездного зала. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«С 23 августа Московский планетарий закрывается и начинает реализацию масштабного проекта по модернизации оборудования Большого Звездного зала. В течение месяца специалисты будут работать над доведением проекционного оборудования планетария и его программной части до нового современного уровня. < > В Большом Звездном зале будет полностью обновлено программное обеспечение для загрузки, изготовления, монтажа и показа полнокупольных фильмов и звездных программ. У планетария появится возможность компоновать сцены, визуализирующие различные явления, и воспроизводить их без необходимости изготавливать отдельные ролики, что заметно упростит работу над созданием контента», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в зале проведут и другие работы.
«Существенным плюсом для производства полнокупольных программ и фильмов будет являться возможность одновременной работы цифрового симулятора и оптико-механического проектора звездного неба. Результатом этого станет возможность сочетать высококонтрастные небесные объекты с соответствующими цифровыми эффектами без необходимости изготовления дополнительного полнокупольного контента. Будет усовершенствована система автоматической подстройки геометрии и межканальных стыков. Это необходимо для того, чтобы объекты, отображаемые полнокупольной проекционной системой, воспринимались натурально и без локальных искажений, что также значительно повысит качество проекции», - пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что о дате открытия планетария после модернизации сообщат дополнительно.