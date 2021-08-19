Московский планетарий закроется на модернизацию

«С 23 августа Московский планетарий закрывается и начинает реализацию масштабного проекта по модернизации оборудования Большого Звездного зала. В течение месяца специалисты будут работать над доведением проекционного оборудования планетария и его программной части до нового современного уровня. < > В Большом Звездном зале будет полностью обновлено программное обеспечение для загрузки, изготовления, монтажа и показа полнокупольных фильмов и звездных программ. У планетария появится возможность компоновать сцены, визуализирующие различные явления, и воспроизводить их без необходимости изготавливать отдельные ролики, что заметно упростит работу над созданием контента», - говорится в сообщении.