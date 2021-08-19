Оформление станции БКЛ "Сокольники" посвятят метростроителям

Монтаж декоративных элементов на путевых стенах начался на станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Оформление станции посвящено метростроителям, сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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"Строительство первой очереди метрополитена - это важная веха в развитии общественного транспорта Москвы, и декоративно-художественное оформление станции "Сокольники" как раз посвящено строительству первых станций столичной подземки. На путевых стенах, балконах и потолках разместят алюминиевые панели с изображением исторических фотографий и плакатов 40-50-х годов. <...> На сегодняшний день общая готовность архитектурной отделки станции составляет 50%", - сказал Бочкарев.

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Он уточнил, что всего на путевых стенах насчитывается 327 панелей, общая площадь сложенной картинки составит 490 кв. м. Для сравнения на станции "Электрозаводская" БКЛ, открытой в конце декабря прошлого года, смонтировано 570 панелей, на которых представлена работа народного художника Александра Рукавишникова "Битва героев".

Гендиректор АО "Мосметрострой" (компания выступает подрядчиком по строительству станции) Сергей Жуков отметил, что станция "Сокольники" Большого кольца метро станет первой, посвященной метростроителям.

"В октябре Мосметрострою исполнится 90 лет, именно с этой организации и началась история подземки. И тот архитектурный облик, который примет новая станция "Сокольники", станет данью уважения к первостроителям.

Мы планируем завершить монтаж всех художественных элементов на платформе осенью текущего года", - сказал Жуков.

Гендиректор "Мосметростроя" также сообщил, что на станции параллельно идут работы в пассажирской зоне на уровне лестниц и балконов, а также в части установленных эскалаторов первого и второго вестибюлей.

Полностью выполнены укладка гранитных плит полов платформы и облицованы мрамором колонны.