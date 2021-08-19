Собянин рассказал о благоустройстве северо-запада Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о развитии жилых районов в Северо-Западном округе. По словам градоначальника, масштабные работы по благоустройству проведут в районах Строгино, Митино, Щукино, Северное Тушино, Покровское-Стрешнево и Хорошево-Мневники.

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На данный момент в районе Митино проводят работы по озеленению территории, а также устанавливают более 500 новых светильников вдоль дорог, что поможет сделать дорогу комфортней и безопаснее в темное время суток. Так же здесь будет проложена экотропа и продлен веломаршрут до Ландшафтного парка «Митино».

В районе Митино этим летом сделали новые дорожки в парке между улицей Генерала Белобородова и станцией «Пенягино». Также здесь обновили газоны и освещение.

Благоустройство скверов ведется и в районе Строгино. Общая площадь работ, по словам мэра, составляет четыре гектара. Ведутся работы по обновлению тротуара, газона и малых архитектурных форм. Для юных жителей организуют пять современных детских площадок и спортивных комплексов.

Пешеходную зону бульвара на Туристской улице в районе Северное Тушино также привели в порядок. Здесь были обновлены пешеходные дорожки, обустроены детская площадка и несколько площадок для тихого отдыха, прошли работы по озеленению.

Во всех указанных районах округа провели работы по озеленению, обновлению освещения, организации мест для отдыха граждан. Также были организованы детские площадки, пешеходные и велодорожки. По словам Собянина, реализация проектов благоустройства позволит сделать еще более комфортной и уютной городскую среду на северо-западе Москвы.