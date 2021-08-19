В поликлиниках Москвы заработал цифровой паспорт участка

В детских и взрослых поликлиниках Москвы заработал цифровой паспорт участка. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

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Проект реализован в рамках единой цифровой платформы столичного здравоохранения. Он позволяет участковым врачам оперативно получить доступ к актуальной информации о пациентах своего участка. Сервис поможет медработникам эффективнее следить за здоровьем жителей Москвы и своевременно реагировать на проблемы с их здоровьем.

«В сервисе врачам также доступна информация о том, к кому из пациентов вызывали скорую помощь, кого госпитализировали или поставили на наблюдение по отдельным видам заболеваний, у кого выявили отклонение в значениях лабораторных исследований», — пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Паспорт содержит информацию о структуре заболеваемости, данные о пациентах, имеющих право на получение социальных услуг, факт прохождения диспансеризации, группу здоровья и другую информацию, которая поможет врачу в полном объеме понимать всю историю здоровья человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение трех лет в столице будут реконструированы 137 поликлиник, затем в программу войдут еще около 200 медицинских учреждений.