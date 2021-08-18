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Три молнии попали в Останкинскую башню во время непогоды

Москва24иещё 1
15 минут назад

Три молнии попали в Останкинскую телебашню за время грозы вечером 18 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети. В 17:05 на телебашне сработала система грозового предупреждения.

Три молнии попали в Останкинскую башню за день
Фото: ТАССТАСС

Система включается, когда в радиусе пяти километров от телебашни идет гроза. Работники башни вывели посетителей с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе, чтобы защитить от ударов молнии. Тем не менее Останкинская башня во время грозы работала в штатном режиме, трансляция теле- и радиопрограмм не прекращалась. В среду вечером Москву накрыл сильный ливень. На столицу за несколько часов обрушилось 19 миллиметров осадков. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду.

Сильный ветер в Москве повалил 49 деревьев

В результате непогоды оказались повалены 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля. Данные о пострадавших не поступали, сообщили сотрудники комплекса городского хозяйства.

Сейчас коммунальные службы принимают меры по ликвидации последствий непогоды. Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, префектуру, в Объединение административно-технических инспекций, в единый диспетчерский центр, на портал "Наш город", в Мосводосток и Гормост.
Новости Москвы,РИА Новости,
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