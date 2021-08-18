Три молнии попали в Останкинскую башню за день

Три молнии попали в Останкинскую телебашню за время грозы вечером 18 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети. В 17:05 на телебашне сработала система грозового предупреждения.

Система включается, когда в радиусе пяти километров от телебашни идет гроза. Работники башни вывели посетителей с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе, чтобы защитить от ударов молнии. Тем не менее Останкинская башня во время грозы работала в штатном режиме, трансляция теле- и радиопрограмм не прекращалась. В среду вечером Москву накрыл сильный ливень. На столицу за несколько часов обрушилось 19 миллиметров осадков. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду.