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Москвичей предупредили о второй волне дождей

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад

Москву вновь ожидают дожди, они прольются в ночь на четверг, после чего продолжатся в этот же день днем, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Москвичей предупредили о второй волне дождей и гроз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К нам уже подтянулась одна так называемая «засветка», а ночью мы ждем другую, так что у нас дожди, грозы будут идти и ночью, и продолжатся завтра. Фронт очень медленно смещается к востоку. В основном такие волны облачные поднимаются с юга», – сказала Волосюк РИА «Новости».

Она пояснила, что одна из волн уже накрыла город и прошла, но говорить о том, что дожди и грозы закончились – преждевременно.

Ранее в МЧС предупредили жителей столицы о сильном шквальном ветре и ливнях в среду. На Москву обрушился ливень с грозами и порывистым ветром, городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Новости Москвы,Елена Волосюк,МЧС,РИА Новости,
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