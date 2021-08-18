Москвичей предупредили о второй волне дождей и гроз

«К нам уже подтянулась одна так называемая «засветка», а ночью мы ждем другую, так что у нас дожди, грозы будут идти и ночью, и продолжатся завтра. Фронт очень медленно смещается к востоку. В основном такие волны облачные поднимаются с юга», – сказала Волосюк РИА «Новости».