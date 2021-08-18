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В Москве за один час выпала четверть месячной нормы осадков

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за один час. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

В Москве за час выпала четверть месячной нормы осадков
Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Как рассказал специалист, на базовой столичной метеостанции ВДНХ за час выпало 19 миллиметров осадков, что составляет 25 процентов месячной нормы. Кроме того, в некоторых районах города прошел град. При этом порывы ветра достигали 22 метров в секунду, добавил он.

Ранее жителей Москвы и Московской области предупредили о ливнях с градом. Отмечалось, что ухудшение погодных условий произойдет во второй половине дня, 18 августа. Дожди, грозы и шквалистое усиление ветра порывами до 25 метров в секунду могут сохраниться до 10:00 19 августа.

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