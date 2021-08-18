В Москве за час выпала четверть месячной нормы осадков

Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за один час. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва» Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Как рассказал специалист, на базовой столичной метеостанции ВДНХ за час выпало 19 миллиметров осадков, что составляет 25 процентов месячной нормы. Кроме того, в некоторых районах города прошел град. При этом порывы ветра достигали 22 метров в секунду, добавил он.