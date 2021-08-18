В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов

В московских аэропортах из-за непогоды произошла массовая отмена и задержка десятков рейсов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что из-за ухудшения погодных условий в Шереметьево отменен 21 рейс и задержано 12, в Домодедово — 15 и пять рейсов соответственно, во Внуково — 11 и девять.