В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов

В московских аэропортах из-за непогоды произошла массовая отмена и задержка десятков рейсов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что из-за ухудшения погодных условий в Шереметьево отменен 21 рейс и задержано 12, в Домодедово — 15 и пять рейсов соответственно, во Внуково — 11 и девять.
При этом, пресс-службы трех московских аэропортов заявили, что авиагавани работают в штатном режиме, несмотря на изменения в расписании. Так, пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов отметил, что воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений, такую же информацию подтвердили во Внуково и Шереметьево.