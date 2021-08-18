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В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов

Lenta.ru
58 минут назад

В московских аэропортах из-за непогоды произошла массовая отмена и задержка десятков рейсов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что из-за ухудшения погодных условий в Шереметьево отменен 21 рейс и задержано 12, в Домодедово — 15 и пять рейсов соответственно, во Внуково — 11 и девять.

При этом, пресс-службы трех московских аэропортов заявили, что авиагавани работают в штатном режиме, несмотря на изменения в расписании. Так, пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов отметил, что воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений, такую же информацию подтвердили во Внуково и Шереметьево.

Новости Москвы,Александр Власов,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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