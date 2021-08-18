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Московский зоопарк приостановил продажу билетов из-за непогоды

Москва24
2 часа назад

Администрация Московского зоопарка объявила о его закрытии в 16:00 из-за ожидающихся в городе ливней и грозы, продажа билетов приостановлена.

Зоопарк приостановил продажу билетов из-за непогоды
Фото: Агентство "Москва"Агентство "Москва"

"Ради вашей безопасности зоопарк сегодня временно закрыл продажу билетов. Также все мы просим посетителей покинуть территорию зоопарка до 16:00", – сообщается на странице зоосада в Facebook.

Уточняется, что об открытии зоопарка сообщат отдельно.По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидаются гроза, дождь, град и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. Непогода сохранится до 10:00 19 августа.

Сергей Собянин призвал жителей столицы к осторожности из-за прогнозируемой непогоды. В МЧС также призвали москвичей быть осторожными на улице и избегать рекламных щитов и шатких конструкций, водителей – снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Столичный департамент торговли и услуг рекомендовал владельцам кафе и ресторанов закрыть летние веранды. Также в ведомстве призвали закрыть зонты и укрепить все конструкции.Городские службы переведены в режим повышенной готовности.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

Новости Москвы,Сергей Собянин,МЧС,
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