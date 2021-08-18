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Коммунальщиков Москвы перевели в режим повышенной готовности

Мослентаиещё 2
1 час назад

Коммунальные службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра и ливня. Об этом сообщает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности
Фото:  АГН «Москва» АГН «Москва»

«На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания», — заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Отмечается, что на дежурстве находятся 300 бригад «Мосводостока», они готовы оперативно ликвидировать возможные скопления воды. Ответственные службы оперативно очищают водоприемные решетки и ливнестоки, а в низинах размещаются насосы.

«Согласно прогнозу синоптиков, в среду с 16:00 и до 21:00 четверга в столичном регионе ожидаются сильный ливень, гроза, град, усиление порывов ветра до 25 метров в секунду. За указанный период в отдельных районах города может выпасть до 33 миллиметров осадков», — заявил Бирюков.

Ранее, 15 августа, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила о том, что погода в сентябре не удивит москвичей и будет соответствовать климатической норме.

Новости Москвы,Людмила Паршина,Петр Бирюков,
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