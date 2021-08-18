Коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности

«Согласно прогнозу синоптиков, в среду с 16:00 и до 21:00 четверга в столичном регионе ожидаются сильный ливень, гроза, град, усиление порывов ветра до 25 метров в секунду. За указанный период в отдельных районах города может выпасть до 33 миллиметров осадков», — заявил Бирюков.